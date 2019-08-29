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Подальше от Шуфрича: ЕС и “Батькивщина" отозвали своих представителей в комитете свободы слова
Партия «Европейская солидарность» и ВО «Батькивщина» отозвали свои представителей в парламентском комитете по вопросам свободы слова. Об этом было объявлено 28 августа на заседании подготовительной депутатской группы, пишет Радио Свобода.
Таким образом состав комитета уменьшился до пяти депутатов: один от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и четыре от «Слуги народа».
Кандидат на должность председателя комитета Нестор Шуфрич заявил, что он расстроен уменьшением количества членов комитета в то время, когда происходят нападения на журналистов.
Представитель «ЕС» Артур Герасимов призвал заменить кандидатуру Шуфрича. По словам Герасимова, Шуфрич является «одним из ближайших друзей Виктора Медведчука».
Напомним, 27 августа подготовительная депутатская группа утвердила кандидатов на должности председателей парламентских комитетов. По результатам заседания, комитет по вопросам свободы слова должен возглавить представитель «Оппозиционного платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Верховной Раде Украины девятого созыва окончательно утвердили состав парламентских комитетов. За назначение председателей комитетов вновь избранные народные депутаты должны проголосовать на пленарном заседании Верховной Рады 29 августа.
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