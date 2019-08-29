Созданная природой красота: в Бердянске сняли огненно-золотой закат (фото)

Украина

Последние дни лета радуют отдыхающих на Азовском море не только тёплой водой и отсутствием шторма, но также красивыми закатами и восходами.

Так, накануне в Бердянске туристы засняли удивительный красочный закат золотого цвета, пишет golos.zp.ua.

Солнце будто пылает в облаках, берег окутывает загадочная темнота, а воздух наполняется особым волшебством, которое дарит начавшийся бархатный сезон.

«При этом все очень естественно, и не нужны никакие дополнительные фотоэффекты», — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что сейчас в Бердянске достаточно чистое море, поэтому отдыхающие ринулись сюда на длинные выходные с «удвоенной» силой.

ак ранее сообщали «ФАКТЫ», сердце Азова — курортный Бердянск — сняли с высоты птичьего полета, получилось просто завораживающее видео.

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