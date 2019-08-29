Украина

Получат мизерные пособия: стало известно, почему не стоит выходить на пенсию в 50 лет

Выходящим на пенсию в 50 лет украинцам из «шести льготных категорий» стоит помнить о том, что они будут получать не очень высокие пособия. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк.

«В Украине появятся шесть льготных категорий работников, которые смогут выходить на пенсии в 50 лет. Однако таких людей немного. Это касается шахтеров, ядерщиков, также людей, связанных с другими опасными профессиями. Также это касается военных, которые уходят на пенсию по выслуге лет», — напоминает он.

При этом эксперт высказывает предположение, что очень немногие пенсионеры согласятся совершить подобный шаг, так как будут получать «мизерные пособия».

Причина — в том, что на момент выхода на пенсию, у таких людей не будет хватать «нормального» стажа. И, следовательно, они будут получать очень маленькую пенсию.

Кроме того, даже средний размер пенсии в Украине не покрывает прожиточный минимум и многие пенсионеры не могут прожить на эти деньги.

И если раньше выйти на пенсию в 50 лет могли люди, получающие спецпенсии, то теперь из числа таких «привилегированных» пенсионеров остались только судьи и прокуроры.

Напомним, в Украине сократили список профессий, которые дают право на выход на пенсию в 50 лет при наличии 20 (для женщин) и 25 лет (для мужчин) стажа. Теперь части украинцев придется выходить на пенсию позже. Такое решение Кабмин принял 14 августа. В частности, из списка «вредных» специальностей исключили: верховых доменных печей; машинистов тельферов, занятых на горячих участках работ; укладчиков проката, занятых на горячих участках работ. Раньше работники указанных профессий имели право на пенсию в 50 лет. По новым правилам, им придется работать дольше.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре текущего года украинцам пересчитают максимальную и минимальную пенсию, благодаря чему некоторые граждане смогут получить прибавку в размере от 15,6 до 16,3 тыс. грн.

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