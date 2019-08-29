- 07:33 Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов: известны возможные соперники «Шахтера»
- 07:31 Новые тренды в дизайне ногтей: советы нейл-стилиста
- 07:30 Спасатели сообщили о восьми погибших в результате обрушения дома в Дрогобыче
- 07:17 На улице в Тбилиси неадекватная художница изрезала ножом лицо проходившего мимо ребенка (видео 18+)
- 07:07 Ореховый Спас 2019: как отмечать праздник и о чем говорят приметы
- 07:07 Красивые поздравления с Ореховым Спасом и праздничные открытки
- 07:03 «Вижу пылающее авто, а в нем ребята горят, как куклы»: 5 лет назад Россия устроила ад под Иловайском
- 06:55 В Кирилловке начался ценопад: опубликовано фото расценок в местных фаст-фудах
- 06:48 В Раде окончательно определились с главами комитетов: полный список
- 06:25 Получат мизерные пособия: стало известно, почему не стоит выходить на пенсию в 50 лет
- 05:59 Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака
- 05:58 Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
Получат мизерные пособия: стало известно, почему не стоит выходить на пенсию в 50 лет
Выходящим на пенсию в 50 лет украинцам из «шести льготных категорий» стоит помнить о том, что они будут получать не очень высокие пособия. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк.
«В Украине появятся шесть льготных категорий работников, которые смогут выходить на пенсии в 50 лет. Однако таких людей немного. Это касается шахтеров, ядерщиков, также людей, связанных с другими опасными профессиями. Также это касается военных, которые уходят на пенсию по выслуге лет», — напоминает он.
При этом эксперт высказывает предположение, что очень немногие пенсионеры согласятся совершить подобный шаг, так как будут получать «мизерные пособия».
Причина — в том, что на момент выхода на пенсию, у таких людей не будет хватать «нормального» стажа. И, следовательно, они будут получать очень маленькую пенсию.
Кроме того, даже средний размер пенсии в Украине не покрывает прожиточный минимум и многие пенсионеры не могут прожить на эти деньги.
И если раньше выйти на пенсию в 50 лет могли люди, получающие спецпенсии, то теперь из числа таких «привилегированных» пенсионеров остались только судьи и прокуроры.
Напомним, в Украине сократили список профессий, которые дают право на выход на пенсию в 50 лет при наличии 20 (для женщин) и 25 лет (для мужчин) стажа. Теперь части украинцев придется выходить на пенсию позже. Такое решение Кабмин принял 14 августа. В частности, из списка «вредных» специальностей исключили: верховых доменных печей; машинистов тельферов, занятых на горячих участках работ; укладчиков проката, занятых на горячих участках работ. Раньше работники указанных профессий имели право на пенсию в 50 лет. По новым правилам, им придется работать дольше.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре текущего года украинцам пересчитают максимальную и минимальную пенсию, благодаря чему некоторые граждане смогут получить прибавку в размере от 15,6 до 16,3 тыс. грн.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».