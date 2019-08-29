- 07:33 Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов: известны возможные соперники «Шахтера»
- 07:31 Новые тренды в дизайне ногтей: советы нейл-стилиста
- 07:30 Спасатели сообщили о восьми погибших в результате обрушения дома в Дрогобыче
- 07:17 На улице в Тбилиси неадекватная художница изрезала ножом лицо проходившего мимо ребенка (видео 18+)
- 07:07 Ореховый Спас 2019: как отмечать праздник и о чем говорят приметы
- 07:07 Красивые поздравления с Ореховым Спасом и праздничные открытки
- 07:03 «Вижу пылающее авто, а в нем ребята горят, как куклы»: 5 лет назад Россия устроила ад под Иловайском
- 06:55 В Кирилловке начался ценопад: опубликовано фото расценок в местных фаст-фудах
- 06:48 В Раде окончательно определились с главами комитетов: полный список
- 06:25 Получат мизерные пособия: стало известно, почему не стоит выходить на пенсию в 50 лет
- 05:59 Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака
- 05:58 Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
В Кирилловке начался ценопад: опубликовано фото расценок в местных фаст-фудах
На курортах Азовского моря начался бархатный сезон, который обычно сопровождается оттоком отдыхающих. И популярный курорт Кирилловка в этом не стал исключением, пишет РИА Мелитополь.
Издание отмечает, что в центре посёлка на Приморском бульваре и на пляжах жизнь курортников бурлит, как и в разгар лета, хотя отдыхающих уже немного меньше.
При этом море еще очень тёплое, поэтому купанием можно насладиться даже будущим школьникам.
К тому же приятно радуют цены на питание и проживание — они упали примерно на 50%.
Кроме того, на курорте продолжает работу дельфинарий, а до 5−6 сентября продлили сезон лунапарк с аквапарком.
До 12−15 сентября работает значительная часть магазинов, а также палатки с фруктами и овощами. Сейчас еще работает практически вся инфраструктура курорта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кирилловке началось снижение цен еще в начале августа. Причиной стали обострившиеся информационные атаки в СМИ и негативные отзывы отдыхающих. Так как многие отели поселка столкнулись с возможным недостатком отдыхающих во второй половине августа, они начали предлагать на эти даты существенные скидки или бонусы в виде подарочных дней отдыха. Особенно данная ситуация коснулась центральной части поселка и косы Пересыпь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!