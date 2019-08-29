В Кирилловке начался ценопад: опубликовано фото расценок в местных фаст-фудах

Украина

На курортах Азовского моря начался бархатный сезон, который обычно сопровождается оттоком отдыхающих. И популярный курорт Кирилловка в этом не стал исключением, пишет РИА Мелитополь.

Издание отмечает, что в центре посёлка на Приморском бульваре и на пляжах жизнь курортников бурлит, как и в разгар лета, хотя отдыхающих уже немного меньше.

При этом море еще очень тёплое, поэтому купанием можно насладиться даже будущим школьникам.

К тому же приятно радуют цены на питание и проживание — они упали примерно на 50%.

Кроме того, на курорте продолжает работу дельфинарий, а до 5−6 сентября продлили сезон лунапарк с аквапарком.

До 12−15 сентября работает значительная часть магазинов, а также палатки с фруктами и овощами. Сейчас еще работает практически вся инфраструктура курорта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кирилловке началось снижение цен еще в начале августа. Причиной стали обострившиеся информационные атаки в СМИ и негативные отзывы отдыхающих. Так как многие отели поселка столкнулись с возможным недостатком отдыхающих во второй половине августа, они начали предлагать на эти даты существенные скидки или бонусы в виде подарочных дней отдыха. Особенно данная ситуация коснулась центральной части поселка и косы Пересыпь.

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