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«Подзывает, как собаку»: соцсети возмутились обращением Трампа с женой Меланией (видео)
В соцсетях появилось короткое видео, сделанное в начале августа во время визита Дональда и Мелании Трамп в город Дейтон, где они навестили в больнице пострадавших в результате стрельбы в Эль-Пасо.
Видео вызвало бурю возмущения. Многих пользователей покоробило то, как президент США обращается со своей женой. На видео стоящий возле машины Трамп похлопывает себя по ноге, после чего к нему подходит супруга. «Словно собаку подзывает», «Девочка, почему ты позволяешь ему звать тебя, как пса? Какого черта ты отвечаешь на это?», «Я хорошо знаю, что он грубый, вульгарный мизогинист, но все равно нахожу это видео шокирующим» — писали в комментариях.
Trump called over Melania like she is a dog pic.twitter.com/PDjcL4oSLa— Hear Me Roar (@Stop_Trump20) August 27, 2019
Другие, впрочем, считали, что Трамп просто проверял, что лежит у него в кармане — не забыл ли он телефон или ключи.
Это уже далеко не первый случай, когда Трампа обвиняют в плохом обращении с женой. Так, ранее он заставлял ее мокнуть под дождем, забирая себе зонтик. Аналогичный случай также произошел и с его младшим сыном.
Саму Меланию ранее высмеяли в соцсетях из-за того, что по возвращении в Белый дом из Франции (после саммита G7), она шла от вертолета по лужайке в солнцезащитных очках — хотя была уже темная ночь. Предполагали, что миссис Трамп хочет таким образом скрыть отсутствие макияжа. Высказывались также шутливые догадки, что это ее двойник, поскольку «настоящая» Мелания улетела с Джастином Трюдо.
Как писали ранее «ФАКТЫ», сеть пришла в восторг от фотографии, на которой первая леди США томно смотрит на премьер-министра Канады.
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