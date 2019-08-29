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В Украине хотят существенно изменить правила поступления в вузы: что предлагают
После завершения вступительной кампании — 2019, в Министерстве образования и науки вынесли на обсуждение проект правил поступления в высшие учебные заведения в 2020 году с рядом новаций для абитуриентов.
В Минобразовании утверждают, что изменениях в сроках вступительной кампании будут минимальными, больше внимания уделят поступающим с особыми образовательными потребностями, распространению практики подачи заявлений через электронные кабинеты.
В частности, планируется, что в 2020 году будет значительно расширен перечень специальностей, на которые придется сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ВНО. Если в 2019 году было 32 таких специальностей, то в 2020 году их количество предлагается увеличить для более, чем 80 специальностей.
Предложения и отзывы общественности в правительстве ждут до 28 сентября. Их можно отправлять на почту [email protected]
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году выпускникам, проживающим на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму, предоставили возможность поступать в украинские вузы и профтех учреждения по упрощенной процедуре.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!