Украина — Португалия: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу

Спорт

В четверг, 29 августа, женская сборная Украины по волейболу проведет заключительный матч в рамках группы В финального этапа чемпионата Европы, поединки которой проходят в Польше. Соперником наших девушек станет сборная Португалии.

Предстоящий поединок станет матчем престижа для обеих сборных, потерявших шансы на выход в плей-офф. Для подопечных Гария Егиазарова предстоящая встреча — отличный шанс наконец прервать неприятную для себя серию поражений в финальных турнирах европейских первенств, которая продолжается уже 20 матчей. Португальские волейболистки же будут стремиться добыть первую победу на дебютном для себя чемпионате Европы.

Чемпионат Европы-2019, финальный турнир

29 августа (четверг)

Украина — Португалия 19:00 «UA: Перший»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины по волейболу проиграла Словении «матч за жизнь» на чемпионате Европы и потеряла шансы на выход в плей-офф.

Фото cev. eu

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