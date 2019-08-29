- 12:06 Богиня: звезда "Папиных дочек" покорила поклонников обнаженными фото
- 11:59 Назначат Кабмин, сменят главу СБУ и сформируют фракции: чем сегодня займется новая Рада
- 11:59 Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя за три чемпионских пояса
- 11:56 Новым премьером Украины станет Алексей Гончарук: кто он и что о нем известно
- 11:55 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
- 11:45 Луценко уходит с должности генпрокурора
- 11:41 Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 11:38 Украина — Португалия: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу
- 11:37 Дело в генах: Супрун дала советы мужественным обладателям лысин
- 11:24 В центре Днепра нашли труп женщины без головы
- 11:11 Названо имя соперника Усика для дебюта в супертяжелом дивизионе
- 11:07 Мы доказали факт российской военной агрессии под Иловайском, — судебный эксперт Александр Рувин
Украина — Португалия: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу
В четверг, 29 августа, женская сборная Украины по волейболу проведет заключительный матч в рамках группы В финального этапа чемпионата Европы, поединки которой проходят в Польше. Соперником наших девушек станет сборная Португалии.
Предстоящий поединок станет матчем престижа для обеих сборных, потерявших шансы на выход в плей-офф. Для подопечных Гария Егиазарова предстоящая встреча — отличный шанс наконец прервать неприятную для себя серию поражений в финальных турнирах европейских первенств, которая продолжается уже 20 матчей. Португальские волейболистки же будут стремиться добыть первую победу на дебютном для себя чемпионате Европы.
Чемпионат Европы-2019, финальный турнир
29 августа (четверг)
Украина — Португалия 19:00 «UA: Перший»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины по волейболу проиграла Словении «матч за жизнь» на чемпионате Европы и потеряла шансы на выход в плей-офф.
Фото cev. eu
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»