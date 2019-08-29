В столовой Верховной Рады обновили меню: новые цены и список блюд

Украина

В Верховной Раде, которая начала работу в четверг, 29 августа, а следующее заседание проведет во вторник, 3 сентября, в буфете обновили меню.

Судя по меню, самое дорогое блюдо — филе слабосоленая семга, 100-граммовая порция которой стоит порядка 174 гривен. Бутерброд с ней оценили в 48 гривен. Самые бюджетные из салатов — из сельдерея и морковки с кунжутом (21,55 грн) и из помидоров, огурцов и перца (25,09 грн).

Борщ с говядиной обойдется народным избранникам в 45,67 грн за тарелку. Чуть больше — 55,44 грн стоит порция свиных котлет, а котлета по-киевски — 46,49, а 100 грамм вареного языка — 75,03 грн. Кофе — 20 гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на первом заседании народные депутаты Украины должны избрать руководство парламента и Кабмин, а также сменить руководителей ГПУ и СБУ.

Фото: Александр Гончаров

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