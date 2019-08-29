Украина

Назначат Кабмин, сменят главу СБУ и сформируют фракции: чем сегодня займется новая Рада

После торжественного заседания Верховной Рады Украины народные депутаты отправились на перерыв до 13:00, когда начнется непосредственная работа, посвященная организационным вопросам.

Во-первых, парламентарии сформируют временный президиум, в который должны войти представители всех фракций, а также руководивший подготовительной группой «слуга народа» Дмитрий Разумков. Также в повестке дня — отставка Кабинета министров, что даст возможность Раде впоследствии заняться формированием нового правительства.

Одними из первых в повестке дня — формирование депутатских фракций и групп, избрание Счетной комиссии, а также руководства Верховной Рады — спикера и вице-спикеров.

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Также народные депутаты Украины заслушают обращение президента Владимира Зеленского, рассмотрят проект закона о снятии депутатской неприкосновенности и, возможно, приступят к избранию премьер-министра, министров иностранных дел и обороны, кандидатуры которых должен внести глава государства. Как, впрочем, и руководителя СБУ.

После формирования Кабмина в повестке дня — вопрос с парламентскими комитетами, выборами их руководства, а также увольнение и назначение новых руководителей Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Кстати, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила информацию о том, что Юрий Луценко подал в отставку.

Также парламентарии должны будут рассмотреть вопрос о согласительном совете и календарном плане работ.

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