Украина

Мужчина, которого на Окружной Киева выбросили из авто с перерезанным горлом, оказался таксистом

Мужчина, которого на Окружной в Киеве выбросили из машины с перерезанным горлом, работал таксистом, сообщает УНН.

В правоохранительных органах информагентству сообщили, что погибший — 1997 года рождения. Ему нанесли колотую рану в шею. Таксист умер рядом с остановкой общественного транспорта «Южная Борщаговка».

Сообщается, что позже в Святошинском районе обнаружили автомобиль, на котором работал погибший. Салон авто был в крови.

Одна из версий ЧП — убийство во время ограбления. Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожской области убили таксиста, который повез пассажиров из Бердянска в Токмак. Убийцы бросили его тело в Стульневский карьер, а машину угнали.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter