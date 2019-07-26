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К ногам привязали камень: в Бердянске жестоко убили таксиста (видео)
В Запорожской области нашли пропавшего таксиста, который, взяв троих пассажиров, повез их из Бердянска в Токмак — тело мужчины подняли со дня Стульневского карьера. Ранее в Бердянске таксиста убили ударом ножа в область печени.
Как сообщает издание «Про Бердянск», о пропаже таксиста Ивана Панченко стало известно вечером 22 июля.
Полиция установила, что к пропаже мужчины могут быть причастны ранее судимые граждане 1994, 2001 и 1991 года рождения. Их задержали и выяснили, что они поймали такси, сказав водителю ехать в поселок городского типа Черниговка. А на месте убили мужчину — двое его били, а третий душил. После убийства тело таксиста бросили в водоем, угнав машину и забрав деньги жертвы.
Сотрудники КП «Спасательно-водолазная служба» по просьбе полиции провели поисковые работы и обнаружили тело погибшего на глубине 6 метров. На шее у убитого таксиста была удавка, а к ногам привязан камень.
34-летний житель Бердянска погиб из-за машины, двух тысяч гривен, цепочки и обручального кольца.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в убийстве водителя Uber. Гражданин Беларуси, проживающий в столице, убил таксиста из-за его авто. Обгоревшее тело погибшего у автодороги в Яготинском районе в марте этого года обнаружила пожилая женщина.
Фото с сайта https://pro.berdyansk.biz
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