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В Крыму автомобиль рухнул с горы на пляжников (видео)
В четверг, 29 августа, на мысу Меганом (между Феодосией и Судаком) в аннексированном Крыму автомобиль рухнул с горы прямо на пляж. Ранее в Севастополе на пешеходной аллее, ведущей к морю, оккупанты, предположительно военнослужащие Черноморского флота, избили семью с ребенком.
Видео с места ЧП на Меганоме выложили в социальные сети. Сообщается, что машина рухнула прямо на палатку массажиста. На место происшествия вызывали медиков, однако о пострадавших информации нет. Также сообщается, что автомобиль упал на пляж около 11:00.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Севастополе рядом с жилым домом просел грунт, в результате чего припаркованные автомобили рухнули вниз с обрыва.
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