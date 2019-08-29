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Рецепт ароматного и сочного сливового пирога от известного телеведущего
Популярный ведущий канала «Украина», кулинарный эксперт Алексей Суханов признается, что август — один из его любимых месяцев.
— В это время природа дарит нам все свои самые лучшие плоды, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий проекта «Говорить Україна». — Я люблю август за его сочные помидоры, ароматные перцы, острые баклажаны и невероятно вкусные груши и сливы.
Последнее время часто использую сливы в приготовлении блюд. Добавляю их в мясо, соленья, салаты — они придают блюдам сладко-терпкий вкус. Но мой фаворит этим летом — сливовый пирог. Я делаю его по известному классическому рецепту, который однажды прочитал в «Нью-Йорк таймс». Лишь немного его подкорректировал, учитывая собственные вкусы.
Для этого пирога лучше всего подойдет слива венгерка — она сохранит свою форму и пропитает тесто соком.
Сливовый пирог
Ингредиенты
- Сливы — 10 штук
- Мука — 150 граммов
- Сахар — 150 граммов
- Масло сливочное — 100 граммов
- Яйца — 2 штуки
- Сок лимона, корица, имбирь — по одной чайной ложке
- Щепотка соли
Приготовление
Разогреть духовку до 180 градусов. Взбить сахар с растопленным маслом, потом добавить просеянную муку вместе с разрыхлителем и солью. Хорошо перемешать смесь с яйцами. Тесто должно получиться как густая сметана.
Сливы промыть, разрезать пополам, вынув косточки. Смесь вылить в форму, сверху, наверх кожицей, разложить сливы. Присыпать их корицей и сбрызнуть лимонным соком. Выпекать около одного часа. Подавать можно с шариком ванильного мороженого.
Ранее Алексей Суханов поделился с «ФАКТАМИ» секретом приготовления хрустящих малосольных огурчиков, а также любимым рецептом икры из баклажанов.
К слову, популярный телеведущий недавно дебютировал в кино. Ему сразу доверили главную роль.
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