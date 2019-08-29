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Стиль жизни

Рецепт ароматного и сочного сливового пирога от известного телеведущего

7:43 30 августа 2019 17
Алексей Суханов
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Популярный ведущий канала «Украина», кулинарный эксперт Алексей Суханов признается, что август — один из его любимых месяцев.

— В это время природа дарит нам все свои самые лучшие плоды, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий проекта «Говорить Україна». — Я люблю август за его сочные помидоры, ароматные перцы, острые баклажаны и невероятно вкусные груши и сливы.

Последнее время часто использую сливы в приготовлении блюд. Добавляю их в мясо, соленья, салаты — они придают блюдам сладко-терпкий вкус. Но мой фаворит этим летом — сливовый пирог. Я делаю его по известному классическому рецепту, который однажды прочитал в «Нью-Йорк таймс». Лишь немного его подкорректировал, учитывая собственные вкусы.

Для этого пирога лучше всего подойдет слива венгерка — она сохранит свою форму и пропитает тесто соком.

Сливовый пирог

Ингредиенты

  • Сливы — 10 штук
  • Мука — 150 граммов
  • Сахар — 150 граммов
  • Масло сливочное — 100 граммов
  • Яйца — 2 штуки
  • Сок лимона, корица, имбирь — по одной чайной ложке
  • Щепотка соли

Приготовление

Разогреть духовку до 180 градусов. Взбить сахар с растопленным маслом, потом добавить просеянную муку вместе с разрыхлителем и солью. Хорошо перемешать смесь с яйцами. Тесто должно получиться как густая сметана.

Сливы промыть, разрезать пополам, вынув косточки. Смесь вылить в форму, сверху, наверх кожицей, разложить сливы. Присыпать их корицей и сбрызнуть лимонным соком. Выпекать около одного часа. Подавать можно с шариком ванильного мороженого.

Ранее Алексей Суханов поделился с «ФАКТАМИ» секретом приготовления хрустящих малосольных огурчиков, а также любимым рецептом икры из баклажанов.

К слову, популярный телеведущий недавно дебютировал в кино. Ему сразу доверили главную роль.

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