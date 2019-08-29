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Мир

Россия начала строительство военной базы возле границы с Украиной: что об этом известно

17:33 29 августа 2019 179
Российские военные
Инф. «ФАКТОВ»

Россия начала строить новую военную базу в 60 км от границы с Украиной. Она будет расположена на 80 га в Ростове-на-Дону и предназначена для постоянной дислокации подразделений новосозданной 150-й мотострелковой дивизии Вооруженных Сил РФ. Напомним, ежедневно в Украине фиксируют российское вооруженное присутствие на оккупированном Донбассе.

По информации регионального ГТРК «Дон-ТР», строительство казарм планируют завершить до конца 2019 года.

Украинское информационное сообщество InformNapalm информирует, что формирование дивизии началось еще в конце 2014 года, Завершение формирования дивизии было запланировано на конец 2017 года на базе бывшей 33-й отдельной горной мотострелковой бригады (Майкоп). Именно ее колонна БМП была зафиксирована в апреле в районе села Петровка в Ростовской области, причем некоторые боевые машины имели затертые бортовые номера.

Также в районе с. Большой Должик было зафиксировано движение колонны САУ 2С3 «Акация» в сопровождении машин 1В13, 1В16, и БТ-ЛБу с системой подавления радиосигнала для дистанционно управляемых фугасов, которые используются для защиты от диверсий при сопровождении колонн.

Отметим, что Россия продолжает расширять также действующие военные базы на своей территории, в т. ч. злополучный военный полигон под Архангельском, где произошел ядерный взрыв.

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