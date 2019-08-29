Рассечен подбородок: в Чернигове избили журналиста (фото)

Происшествия

В четверг, 29 августа, в Чернигове неизвестные избили местного журналиста Игоря Стаха. ЧП произошло в районе железнодорожного вокзала. Об этом сам пострадавший написал в Facebook и опубликовал фото.

Стах пишет, что за ним следили. Мужчины вышли из иномарки номер FNS979. Подкараулили, напали сзади 2 человека, повалили на землю и били руками и ногами.

«Только что в районе ж/д вокзала меня избили неизвестные, свидетели видели, что они за мной следили и вышли из иномарки номер FNS979. Подкараулили, напали сзади 2 человека, повалили на землю и били руками и ногами», — написал Стах.

Журналист уже получал угрозы о физической расправе из-за освещения предвыборной кампании.

Напомним, 28 августа в Харьковской области на группу журналистов канала «112 Украина», которые вели прямой репортаж с места незаконной вырубки леса, напали люди, представившиеся как лесники и местные рабочие. Автомашину журналистов заблокировали, колеса прокололи.

Ранее в Киеве группа неизвестных попыталась заблокировать работу государственного информационного агенства «Укринформ». Они забежали внутрь, начали конфликтовать с присутствующими, бросали яйца и разбили входную дверь.

«ФАКТЫ» писали о зверском избиении в Черкассах журналиста Вадима Комарова, который после длительного пребывания в коме, умер от полученных травм.

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