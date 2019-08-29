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Обвал моста в Харькове: в сети появилось видео момента происшествия
В сети появилось видео обрушения автомобильного моста на окружной дороге в Харькове, которое произошло в воскресенье, 25 августа.
В кадре видно, как по мосту за минуту до обрушения проезжает тяжелая фура.
Напомним, в Укравтодоре заявили, что именно перегрузка моста привела к смещению пролетной конструкции. Была сдвинута одна из плит моста и разрушился ригель пролетной опоры.
После инцидента в Харькове начали расследовать дело о служебной халатности и о нарушении правил безопасного использования мостов. Эксперты начали изучать тормозной путь фуры, и анализировать записи камер наблюдения в районе моста. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы и трехлетнее лишение права занимать руководящие должности.
В результате частичного обрушения моста чудом никто не пострадал.
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