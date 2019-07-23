Зеленский назвал возможного кандидата на пост генпрокурора

Украина

Юрия Луценко, который недавно заявлял о «горячих версиях» по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на посту генерального прокурора может сменить замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Как передает «Громадське», об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил после брифинга, посвященного расследованию убийства Павла Шеремета.

«Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка — крутой специалист. Я вижу его одним из претендентов», — заявил Зеленский.

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