У экс-тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь (фото)

Спорт

У бывшего наставника «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь Ксана. Об этом 49-летний специалист сообщил в своем Twitter.

«Наша дочь Ксана скончалась сегодня днем в возрасте девяти лет после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой (рак костей. — Авт.).

Мы благодарим всех за проявления любви в течение этих месяцев и благодарим всех за деликатность и понимание.

Благодарим также персонал больниц Сан-Хуан-де-Деу и Сан-Пау за их преданность работе и заботу. Спасибо врачам, медсестрам и всем волонтерам.

Ксана, мы будем скучать по тебе, но мы будем помнить тебя каждый день нашей жизни и надеяться, что мы снова встретимся. Ты будешь путеводной звездой нашей семьи.

Покойся с миром, Ксанита. Твоя семья", — написал Луис Энрике.

Со словами поддержки в адрес Луиса Эннрике уже обратились Лионель Месси, Неймар, Жерард Пике, Луис Суарес, Хавьер Маскерано, Серхи Роберто, Рафинья Алькантара, Денис Суарес, Серхио Рамос, Давид де Хеа, мотогонщик Марк Маркес, баскетболист Пау Газоль, теннисист Рафаэль Надаль и другие знаменитые спортсмены.

«Мои соболезнования Луис Энрике и всей семье в этот трудный момент. Мы с вами, мистер», — написал Лионель Месси.

Напомним, что бывший футболист «Реала» и «Барселоны», олимпийский чемпион 1992 года Луис Энрике возглавил сборную Испании в прошлом году. Под его руководством национальная команда успела провести семь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения, ни разу не сыграв вничью. В июне 2019-го специалист покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.

Кроме того, под руководством Луиса Энрике «Барселона» в сезоне-2014/2015 выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также Энрике также возглавлял «Сельту» и «Рому».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у жены футболиста «Интера» Раджи Наингголана обнаружили рак.

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