- 09:20 «Законопроект Хромаева № 9035 противоречит действующему законодательству Украины»,- гендиректор УАИБ
- 09:04 "Европейская солидарность" Порошенко поддержала отмену депутатской неприкосновенности
- 08:55 Кабмин в лицах: появился полный портрет нового правительства Украины
- 08:40 Идут переговоры: в СБУ сделали важное заявление об обмене между Украиной и Россией
- 08:31 Жена Джастина Бибера снялась в образах принцессы Дианы для журнала Vogue
- 08:24 Сенцов, моряки и другие возвращаются в Украину: все подробности обмена пленными между Киевом и Москвой
- 08:18 Где смотреть онлайн «Заря» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 6-го тура чемпионата Украины
- 08:01 Мы показали всему миру, что Украину никто не может слить, кроме нас самих, — известный политолог
- 07:59 Для начисления пенсии используется средний заработок по стране: как это работает
- 07:54 Вечером 30 августа у мусульман наступает новый, 1441 год
- 07:47 Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака
- 07:44 При насморке лучше использовать капли, а не спрей
Жена Джастина Бибера снялась в образах принцессы Дианы для журнала Vogue (фото)
22-летняя американская модель и танцовщица снялась в образах принцессы Дианы для журнала Vogue (жена популярного канадского певца Джастина Бибера, дочь актера Стивена Болдуина и племянница кинозвезды Алека Болдуина) появилась на страницах журнала Vogue Paris в образах принцессы Уэльской Дианы. Фотосессия была приурочена к годовщине гибели леди Ди, разбившейся в автокатастрофе 31 августа 1997 года.
Мать принцев Уильяма и Гарри была одной из главных иконой мировой моды 1990-х годов. Она одинаково великолепно смотрелась как в вечерних туалетах, так и в повседневных нарядах. Хейли скопировала несколько будничных стилей принцессы. Так, на одном из фото модель позирует в винтажных джинсах Levi's с высокой талией, ковбойских сапогах, кепке и блейзере-оверсайз. Первая супруга принца Чарльза появилась практически в таком же облике в 1888 году на матче поло в Виндзоре.
На другом снимке супруга Бибера держит в зубах ключи от машины, роясь в сумке. На ней надеты спортивный свитшорт, шорты-велосипедки, высоких носки и кроссовки. Фотография практически полностью воспроизводит архивный снимок Дианы, направлявшейся в тренажерный зал.
Болдуин-Бибер призналась, что всегда восхищалась Дианой и ее чувством стиля, черпала в нем вдохновение. «Спасибо, что оставили после себя такое огромное наследие в мире моды и стиля», — обратилась Хейли в соцсети Instagram к покойной принцессе.
Интерес к личности принцессы все еще не ослабевает. Недавно три ее платья были проданы на аукционе за 326 тысяч долларов.
Читайте также: Приелась роль герцогини: Меган Маркл хочет вернуться в кино и уже ищет подходящий сценарий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...