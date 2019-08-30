Жена Джастина Бибера снялась в образах принцессы Дианы для журнала Vogue (фото)

Стиль жизни

22-летняя американская модель и танцовщица снялась в образах принцессы Дианы для журнала Vogue (жена популярного канадского певца Джастина Бибера, дочь актера Стивена Болдуина и племянница кинозвезды Алека Болдуина) появилась на страницах журнала Vogue Paris в образах принцессы Уэльской Дианы. Фотосессия была приурочена к годовщине гибели леди Ди, разбившейся в автокатастрофе 31 августа 1997 года.

Мать принцев Уильяма и Гарри была одной из главных иконой мировой моды 1990-х годов. Она одинаково великолепно смотрелась как в вечерних туалетах, так и в повседневных нарядах. Хейли скопировала несколько будничных стилей принцессы. Так, на одном из фото модель позирует в винтажных джинсах Levi's с высокой талией, ковбойских сапогах, кепке и блейзере-оверсайз. Первая супруга принца Чарльза появилась практически в таком же облике в 1888 году на матче поло в Виндзоре.

На другом снимке супруга Бибера держит в зубах ключи от машины, роясь в сумке. На ней надеты спортивный свитшорт, шорты-велосипедки, высоких носки и кроссовки. Фотография практически полностью воспроизводит архивный снимок Дианы, направлявшейся в тренажерный зал.

Болдуин-Бибер призналась, что всегда восхищалась Дианой и ее чувством стиля, черпала в нем вдохновение. «Спасибо, что оставили после себя такое огромное наследие в мире моды и стиля», — обратилась Хейли в соцсети Instagram к покойной принцессе.

Интерес к личности принцессы все еще не ослабевает. Недавно три ее платья были проданы на аукционе за 326 тысяч долларов.

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