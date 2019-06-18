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Все еще икона моды: три платья принцессы Дианы проданы на аукционе за 326 тысяч долларов (фото)

Покойная принцесса Диана все еще остается иконой мировой моды. На аукционе Kerry Taylor в Лондоне три ее дизайнерские платья были проданы за общую сумму 326 тысяч долларов — втрое больше, чем ожидалось.

Самым дорогим стало платье, в котором супруга принца Уэльского Чарльза путешествовала по странам Персидского залива в 1986 году. Оно пошло с молотка за 133 тысяч долларов. Этот сине-белый наряд создали дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль, которые также шили свадебное платье Дианы.

Как пишет Daily Mail, шелковое платье персикового цвета в белый горошек от Catherine Walker, одно из своих любимых, леди Ди неоднократно носила в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Его в итоге оценили в 116 тысяч долларов.

За 78 тысяч долларов был также продан красный шерстяной костюм от Jasper Conran. Его принцесса надевала несколько раз — в том числе в ноябре 1984 года, на церемонию спуска на воду судна Royal Princess.

Представитель аукционного дома заявил, что дневная, повседневная одежда Дианы гораздо большая редкость, чем ее вечерние туалеты. Свои бальные платья сама принцесса ранее продавала с аукциона. А обычную одежду дарила друзьям или отдавала в благотворительные магазины секонд-хенд, так что многие из наряды исчезли бесследно.



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