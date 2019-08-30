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Как принцы Уильям и Гарри со своими семьями отметят годовщину смерти принцессы Дианы (фото)

19:32 30 августа 2019 79
Принцесса Диана и Уильямом и Гарри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

31 августа исполняется 22 года со дня гибели принцессы Уэльской Дианы. Стало известно, как отметят эту печальную годовщину ее сыновья Уильям и Гарри со своими семьями. Принцы намерены в этот день забыть о своих разногласиях, и, заключив временное перемирие, встретиться за ужином в Кенсингтонском дворце. Как сообщает издание US Magazine, в это день Уильям и Гарри будут, как обычно, вспоминать свою мать и время, проведенное с нею вместе — поездки в парки развлечений, веселье, которое она устраивала на их дни рождения, катания на лыжах. По информации инсайдера издания, принцы проведут несколько часов вдвоем — после чего к ним присоединятся их жены и дети.

Кроме того, британские СМИ сообщали, что младший сын Дианы Гарри намерен впервые привезти жену и их трехмесячного сына Арчи к месту последнего упокоения своей матери. Диана (в девичестве — Спенсер) похоронена на острове посреди озера на территории семейного поместья графов Спенсер Элторп в Нортгемптоншире. Меган еще никогда здесь не была. А Гарри последний раз посещал могилу матери в 2017 году, хотя ранее оба принцы ежегодно бывали здесь по два раза в год — в день ее рождения и в день смерти.

На помолвку Гарри подарил своей невесте кольцо с бриллиантами из личной коллекции Дианы. Недавно в своем Instagram-аккаунте супруги опубликовали высказывание принцессы: «Делайте добро, не ожидая награды взамен. Зная, что, возможно, кто-то однажды может сделать то же самое для вас».
Известно также, что в детской трехмесячного Арчи висит фотография его знаменитой бабушки.

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