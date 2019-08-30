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Как принцы Уильям и Гарри со своими семьями отметят годовщину смерти принцессы Дианы (фото)
31 августа исполняется 22 года со дня гибели принцессы Уэльской Дианы. Стало известно, как отметят эту печальную годовщину ее сыновья Уильям и Гарри со своими семьями. Принцы намерены в этот день забыть о своих разногласиях, и, заключив временное перемирие, встретиться за ужином в Кенсингтонском дворце. Как сообщает издание US Magazine, в это день Уильям и Гарри будут, как обычно, вспоминать свою мать и время, проведенное с нею вместе — поездки в парки развлечений, веселье, которое она устраивала на их дни рождения, катания на лыжах. По информации инсайдера издания, принцы проведут несколько часов вдвоем — после чего к ним присоединятся их жены и дети.
Кроме того, британские СМИ сообщали, что младший сын Дианы Гарри намерен впервые привезти жену и их трехмесячного сына Арчи к месту последнего упокоения своей матери. Диана (в девичестве — Спенсер) похоронена на острове посреди озера на территории семейного поместья графов Спенсер Элторп в Нортгемптоншире. Меган еще никогда здесь не была. А Гарри последний раз посещал могилу матери в 2017 году, хотя ранее оба принцы ежегодно бывали здесь по два раза в год — в день ее рождения и в день смерти.
На помолвку Гарри подарил своей невесте кольцо с бриллиантами из личной коллекции Дианы. Недавно в своем Instagram-аккаунте супруги опубликовали высказывание принцессы: «Делайте добро, не ожидая награды взамен. Зная, что, возможно, кто-то однажды может сделать то же самое для вас».
Известно также, что в детской трехмесячного Арчи висит фотография его знаменитой бабушки.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...