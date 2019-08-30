Зеленский может распустить новую Раду: озвучен интересный прогноз

Украина

Не успела Верховная Рада девятого созыва приступить к работе, как в Украине заговорили, что ей вряд ли удастся продержаться отведенный законом срок. Об этом, в частности, говорил украинский олигарх Игорь Коломойский. Не исключает досрочного роспуска парламента и директор Института мировой политики, кандидат политических наук Евгений Магда.

«Верховная Рада, избранная на досрочных парламентских выборах, не может быть распущена в первый год своих полномочий», — сказал он в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», но добавил, что такой вариант развития событий вполне вероятен.

«Не исключаю, что и члены президентской команды, и люди, которые „играют“ президента (а это не только Коломойский, но и другие олигархи), рассматривают такой вариант: когда будут приняты необходимые законы, эту Верховную Раду распустят и изберут следующую», — заявил Евгений Магда, который не берется прогнозировать, будет ли новый состав лучше или хуже нынешнего.

Полный текст интервью о новом политическом сезоне и впечатлениях о первых 100 днях работы президента Украины Владимира Зеленского «Мы показали всему миру, что Украину никто не может слить, кроме нас самих, — известный политолог» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter