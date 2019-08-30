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Что вы орете? Зеленский публично заматерился в Верховной Раде (видео)
Визит президента Зеленского в Верховную Раду запомнился депутатам грубой бранью от главы государства. Зеленский нецензурно выругался, когда депутаты попытались обсудить законопроект о снятии неприкосновенности с парламентариев.
Новый спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поставил вопрос на голосование. Когда из зала поступило замечание по поводу процедуры, Зеленский продемонстрировал, что явно не привык к парламентским спорам. Обсуждение в Раде было не самым жарким, но президент уже не сдерживал эмоций.
«Что вы все время орете, б??? П… ц, б… ть», — выругался политик.
Нецензурная брань зафиксирована на видео из Верховной Рады (реплика Зеленского слышна на 25-й секунде записи, если увеличить громкость).
Напомним, первое заседание новой Верховной Рады затянулось до двух часов ночи. Депутаты с первого же дня нарушили регламент Рады. В следующий раз парламентарии соберутся в сессионном зале 3 сентября.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?