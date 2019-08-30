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Украина

В Жуляны прибыли военные самолеты: появилось видео

9:44 30 августа 2019 1575
самолеты
Инф. «ФАКТОВ»

В аэропорту «Киев» (Жуляны) корреспонденты, телеоператоры и обычные украинцы ожидают вестей по поводу обмена заключенными с РФ и прибытия бывших узников в домой, в Украину. А тем временем в Жулянах приземлились два украинских военных самолета.

Чуть позже в аэропорт прибыл и третий самолет

Имеет ли отношение прибывшая авиатехника к обмену заключенными, пока не ясно. СБУ и Офис президента Зеленского пока не сообщали о завершении переговоров с РФ. Напротив — было объявлено, что переговоры об обмене все еще продолжаются, потому необходимо запастись терпением.

Последние новости об обмене заключенными в материале «ФАКТОВ» «Сенцов, моряки и другие возвращаются в Украину: все подробности обмена пленными между Киевом и Москвой».

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