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В Жуляны прибыли военные самолеты: появилось видео
В аэропорту «Киев» (Жуляны) корреспонденты, телеоператоры и обычные украинцы ожидают вестей по поводу обмена заключенными с РФ и прибытия бывших узников в домой, в Украину. А тем временем в Жулянах приземлились два украинских военных самолета.
Чуть позже в аэропорт прибыл и третий самолет
Имеет ли отношение прибывшая авиатехника к обмену заключенными, пока не ясно. СБУ и Офис президента Зеленского пока не сообщали о завершении переговоров с РФ. Напротив — было объявлено, что переговоры об обмене все еще продолжаются, потому необходимо запастись терпением.
Последние новости об обмене заключенными в материале «ФАКТОВ» «Сенцов, моряки и другие возвращаются в Украину: все подробности обмена пленными между Киевом и Москвой».
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..