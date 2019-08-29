Украина

Новоиспеченный нардеп Тищенко опозорился в первый рабочий день: в сеть попало видео

Новоизбранный депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Николай Тищенко опозорился в первый же день работы в качестве народного депутата. Сегодня состоялось первое заседание Верховной Рады девятого созыва. Представитель парламента не смог ответить на вопрос журналиста об Иловайской трагедии и даже обиделся на представительницу СМИ.

29 августа новоизбранные депутаты собрались возле Стены памяти павших за Украину, чтобы в День памяти защитников отдать им дань уважения. Там же был и Тищенко, к которому подошла журналистка и спросила, почему первый рабочий день новой Верховной Рады важно начинать именно с этого места.

«Потому что это пример для всех, что мы пришли работать и изменять страну. И в первый день мы пришли отдать дань уважения семьям погибших, воинов, героев, и только так — героев», — сказал Тищенко.

Журналист уточнила, помнит ли он, что именно произошло пять лет назад.

«Да, это помнит вся страна и это еще дает возможность нам понять … что мы пришли изменять страну», — снова повторил Тищенко, конкретно не отвечая на вопрос. Журналист еще раз переспросила, почему, президент назначил День памяти защитников именно на 29 августа. Депутат посоветовал обратиться с этим вопросом к президенту Владимиру Зеленскому. Конкретный вопрос о событиях пятилетний давности вызвал у Тищенко раздражение.

«Мы все помним и поэтому мы здесь. Спасибо», — отрезал Тищенко, а потом обратился к журналистке с претензией и возмущением.

«Мне что два года? Я… я больше к вам не подойду. Мне же не два года, а вопросы задаете, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами разговаривал», — возмущался Тищенко.

Видео интервью с Тищенко можно посмотреть примерно через час после старта эфира.

От другой журналистки депутат Тищенко просто сбежал, подставив в прямом эфире своего коллегу.

Напомним, что сегодня Украина впервые отмечает День памяти защитников. Пять лет назад этот день стал одним из самых трагических в истории независимой Украины. Кровавая Иловайская трагедия унесла жизни 366 украинских защитников, более 400 получили ранения и 300 военных попали в плен.

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