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- 11:48 Неслучайно: Макс Барских сделал откровенное признание
Неслучайно: Макс Барских сделал откровенное признание (видео)
Популярный украинский певец Макс Барских, шокировавший недавно заявлением о завершении музыкальной карьеры, все же не сдержал свое слово. Он порадовал поклонников новой работой — лирической песней «Неслучайно», в которой сделал откровенное признание.
«К концу лета у каждого накопились свои истории. Я хочу, чтобы ваши истории ассоциировались именно с этой песней. В моей жизни произошла неслучайная встреча с человеком, который очень вдохновил меня на написание этого трека», — рассказал Макс, представляя новую композицию.
Кто этот таинственный человек, Макс не признается. Ему приписывали роман с певицей Мишей Романовой.
За сутки до официального релиза новый трек Барских стал хитом в сети, закрепившись в топ-5 чартов iTunes пяти стран: Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Чехия.
«ФАКТЫ» также писали о том, что Потап с группой MOZGI выпустили первый клип на украинском языке «999».
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