MOZGI взорвали сеть украиноязычным клипом ко Дню Независимости (видео)

Шоу-бизнес

Шоумен Потап с группой MOZGI, взорвавшие ранее своим выступлением курортный Скадовск, удивили поклонников неожиданной работой. Накануне Дня Независимости музыканты буквально взорвали сеть первым клипом на украинском языке под названием 999.

«Текст об Украине, о настоящей, без прикрас, как она живет, о ее проблемах, об отношении нашем к Родине, что такое Родина для современного человека. И мы это закрепили и перенесли сегодня в форме песни», — рассказал о новой песне Потап.

В ролике музыканты решили показать не красоты Украины, а ее разностороннюю жизнь. Группа объехала полстраны в поисках локаций и остановили свой взгляд не на раскрученных туристических местах. Снимали в запорожской школе-интернате «Казацкий лицей», Первомайском карьере, на рынке в Одессе, Авдеевском коксохимическом заводе, на дорогах и СТО.

Потап говорит, что главными героями клипа являются обычные люди: дети и пенсионеры, мясники и горняки, продавцы и автослесари.

«У каждого из нас в сердце живет своя Украина, но мы решили показать ее настоящей, без прикрас. Посвящаем Родине и всем украинцам, достойным жить в лучшей стране. Надо только немного подождать и все будет…», — написали в описании к видео.

Поклонникам группы очень понравилась новая работа. Они оставляют под видео множество позитивных комментариев. «Круто как всегда! Продолжайте в томе духе!», «Вы как всегда молодцы и песня крутая», «Просто хит!», — пишут в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» выпустила новый клип «Мільярди».

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