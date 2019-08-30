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Украинская судья ездила в Донецк по липовым паспортам и общалась с боевиками

Правоохранительные органы Донецкой области задержали судью, которая посещала оккупированный Донецк по поддельным документам. Об этом «ФАКТАМ» сообщил информированный источник в среде правоохранителей.

Предварительно установлено, что задержали судью Волновахского района Донецкой области, которая, нарушая рекомендации руководства судебной системы Украины, систематически тайно пересекала линию разграничения через КПВВ «Новотроицкое» под чужим именем и посещала оккупированный Донецк.

В фальшивом паспорте служительницы Фемиды 1979 года рождения были указаны другие дата и место рождения. Она немного «омолодила» себя в поддельных документах, которыми зачем-то обзавелась, если верить указанным в них данным, еще в мирное время, но на ныне оккупированной территории.

У источника «ФАКТОВ» также имеется информация о том, что судья периодически контактировала с представителями так называемого «МГБ ДНР» — «министерства государственной безопасности» оккупантов.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции задержали правонарушительницу на КПВВ «Новотроицкое» во время пересечения линии разграничения заподозрив, что ее паспорт подделан. В итоге следственно-оперативная группа изъяла у злоумышленницы два украинских паспорта, один из которых был на чужое имя. Оба документа она использовала для поездок на оккупированную территорию.

Известно также, что чиновница в скором времени должна была стать следственным судьей в апелляционном суде Донецкой области. И в ее обязанности входило бы рассмотрение уголовных производств, касающихся терроризма, посягательств на территориальную целостность и конституционный строй Украины.

В рамках открытого уголовного производства ГБР проводит следственно-оперативные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к противозаконной деятельности данной госслужащей.

Стоит отметить, что, как ранее сообщали «ФАКТЫ», нарушение рекомендации руководства судебной системы Украины (не посещать оккупированные территории) стоило свободы одному украинскому судье, отважившемуся посетить престарелых родителей на оккупированной территории. В итоге освобожден служитель Фемиды был только в ходе крупного обмена, состоявшегося накануне fakty.ua/253 505 Нового, 2018 года.

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