Коломойский впервые рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского

Общество и люди

Скандальный олигарх Игорь Коломойский, у которого сложились непростые отношения с пятым президентом Украины Петром Порошенко, после выборов встречался со своим визави. Об этом Коломойский сказал в интервью «Цензор.нет».

По его словам, это было один раз — обычная частная встреча в Киеве. Проходила она в частном доме (бизнесмен не уточнил, где именно).

Инициатива о встрече исходила от третьего лица. Оба оппонента не возражали против разговора.

«Мы с ним ни о чем не договаривались… Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли не президента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает. Конечно, скажем, в последние годы его правления, у нас были не сильно солнечные отношения…», — отметил Коломойский.

Олигарх также опроверг высказывание корреспондента о том, что Порошенко якобы устраивая гонения на него, теперь пытался договориться «о ненападении на каких-то условиях».

«Не было ж гонений. Не было против меня выдвинуто никаких обвинений, не было подозрений. Да, были фактовые уголовные дела. Ничего личного. Уже выборы закончились. После этого вы видели, чтобы он что-то плохое сказал? После 21 апреля?», — уточнил бизнесмен, добавив, что его добрые слова в адрес Порошенко — «это бесплатно, это комплимент».

Напомним, олигарх Игорь Коломойский, вернувшись в Украину, заявил, что на протяжении ближайших пяти лет не станет покупать в стране никакие предприятия, «не будет отбирать и отнимать никакие активы».

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