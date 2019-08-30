В Украине от кори умер пятилетний ребенок

Происшествия

В Украине от кори скончался пятилетний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказаний. Напомним, с начала года корью заболели более 57 тысяч украинцев.

Как сообщает Центр общественного здоровья в пятницу, 30 августа, в семье сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний к прививке.

«С начала вспышки корь унесла жизни 40 человек, в общей сложности в Украине этим заболеванием переболели более 115 000 человек», — сообщили в ЦОЗ.

Медики напомнили о необходимости формировать в стране коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за сопутствующего состояния.

«Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. В Украине есть возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев», — подчеркнули в ЦОЗ, отметив, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Ранее"ФАКТЫ" сообщали, что минздрав и министерство образования приняли решение, запрещающее невакцинированным детям посещать школы. Также таких детей не будут принимать в детские сады. Эта информация вызвала недовольство родителей, которые устроили акцию протеста в Киеве.

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