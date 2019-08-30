Гороскоп здоровья: в пятницу берегитесь пищевых отравлений, а в среду закаляйтесь

Здоровье и медицина

Прогноз самочувствия на 29 августа — 4 сентября

ЧЕТВЕРГ. Удачное время для начала диеты, способствующей похудению. Диетическая пища полезна и тем, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как помогает избежать обострений. Хороший период для того, чтобы заняться улучшением внешности. Это стоит взять на заметку представителям Льва и Девы. Можно выводить мозоли, бородавки.

ПЯТНИЦА. Стоит сходить к косметологу, сделать стрижку. Полезен массаж. Могут обостряться заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно уязвимы представители Рака и Девы. Повышается вероятность пищевых отравлений, поэтому следите за качеством пищи. Откажитесь от жирного и жареного. Полезны овощи, фрукты и ягоды.

СУББОТА. Могут обостряться заболевания почек и мочевого пузыря. Повышается вероятность подхватить простуду, поэтому старайтесь избегать многолюдных мест, не сидите на сквозняке. Представителям Близнецов и Весов рекомендуется заняться профилактикой лор-заболеваний. Можно лечить и удалять зубы. Лучше исключить острую и соленую пищу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Рекомендуются процедуры, способствующие очищению почек и мочевого пузыря, что стоит взять на заметку представителям Весов и Скорпиона. Удачный период для профилактики и лечения заболеваний уха, горла и носа. В питании рекомендованы каши, нежирное мясо, отварные овощи. Ограничивайте употребление сладостей, кофе и черного чая.

ПОНЕДЕЛЬНИК. Уязвимы люди, страдающие заболеваниями мочеполовой сферы. Хорошее время для визита к нефрологу, урологу или гинекологу. Стоит заняться профилактикой болезней носоглотки, особенно представителям Близнецов и Весов. Старайтесь не переедать, так как все лишнее превращается в жир.

ВТОРНИК. По-прежнему могут обостряться урологические и гинекологические заболевания. Наиболее уязвимы представители Рака и Скорпиона. Старайтесь избегать сидячего образа жизни, так как высока вероятность обострения геморроя. Удачный период для лечения болезней верхних дыхательных путей, что следует взять на заметку представителям Овна и Близнецов. Можно удалять миндалины, аденоиды, вырывать зубы.

СРЕДА. Лучше не планировать продолжительных пеших прогулок, так как ослаблены ноги. Представителям Стрельца и Водолея рекомендуется укреплять нервы. Хорошее время для лечения заболеваний печени, что стоит взять на заметку рожденным под знаком Рыб. Рекомендуются процедуры закаливания. Можно лечить недуги дыхательной системы, что актуально для Близнецов и Козерога, у которых есть проблемы. Рекомендуется посидеть на разгрузочной диете.

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