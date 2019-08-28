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В Хмельницкой области мужчина облил кислотой собственную дочь: открылись шокирующие подробности
В Белогорском районе Хмельницкой области отец связал и облил кислотой 18-летнюю дочь, которая получила ожоги лица и тела.
Трагедия произошла во вторник, 27 августа, около 6 часов утра.
Как сообщили в областном главке полиции, сообщение о ЧП поступило из местной больницы, в которую доставили 18-летнюю девушку с ожогами лица и тела.
Следственно-оперативная группа полиции выяснила, что мужчина вызвал девушку на пастбище, связал ее, облил веществом, похожим на кислоту, после чего скрылся.
По словам пострадавшей, злоумышленник был в темной одежде и балаклаве, однако она узнала в нападающем родного отца. Девушка также призналась, что в течение последних 7 лет он регулярно вступал с ней в половые сношения. Сейчас эта информация проверяется.
Полиция на месте совершения преступления и в доме, где проживают девушка и ее отец, изъяла ряд вещественных доказательств. Все они направлены на экспертизу. 42-летнего мужчину задержали.
Открыто уголовное производство по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в Запорожье, где гражданский муж облил кипятком 24-летнюю Анастасию Шаповалову. Ранее в том же Запорожье 29-летний жених облил бензином и поджег свою девушку Анастасию Ковалеву. Пострадавшая получила ожоги 85 процентов поверхности тела. Позже она умерла в больнице.
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