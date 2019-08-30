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В полиции рассказали, как водители могут вернуть изъятые права
В полиции уточнили алгоритм возвращения водительского удостоверения, которое было изъято по решению суда. Ранее в МВД рассказали, как можно быстро восстановить утерянные права.
Водителям-«лишенцам» напомнили, что права можно вернуть лишь после того, как закончится срок взыскания, наложенного судом.
Начать следует с обращения в территориальный орган по предоставлению сервисных услуг МВД, предоставив копию постановления суда, а также оригинал квитанции об оплате штрафа, если таковой был наложен в судебном порядке.
Кроме этого для возвращения прав следует пройти внеочередной медицинский осмотр, а также сдать теоретический и практический экзамен для получения права управления транспортным средством соответствующей категории в территориальном органе по предоставлению сервисных услуг МВД
В полиции напомнили, что изъятие водительских прав возможно при следующих административных правонарушениях:
- ч.4 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) — Повторное нарушение ПДД, предусмотренных ч.1,2,3 121 кодекса;
- ч.4 ст. 122 КУоАП — Создание аварийной обстановки;
- ст. 122−2 КУоАП — Невыполнение водителями требований полицейского об остановке транспортного средства);
- ч.2 ст. 123 КУоАП — Въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через переезд запрещено;
- ст. 124 КУоАП — Совершение ДТП;
- ч.3 ст. 126 КУоАП — Управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами;
- ст. 130 КУоАП — Управление в состоянии опьянения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине заработала услуга заказа индивидуального номерного знака (ИНЗ) на транспортное средство в онлайн-режиме. А Кабмин издал постановление, которым определена цена на «крутые» номера.
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