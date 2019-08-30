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- 17:15 На Крымском мосту авто влетело в отбойник: в сети показали фото и видео с места ДТП
На Крымском мосту авто влетело в отбойник: в сети показали фото и видео с места ДТП
В пятницу, 30 августа, на Крымском мосту, по которому на днях заметили колонну российской военной техники, произошла авария.
Как сообщает Kerch. FM, иномарка въехала в барьерное ограждение.
О пострадавших не сообщается.
В соцсети появилось видео с места происшествия сегодняшнего ДТП на Крымском мосту. На ролике видно, что машина въехала в отбойник и он согнулся.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП на трассе в районе Ладыжина Винницкой области, в котором погибли два человека. Также сообщалось о ДТП в Чернигове, в котором столкнулись троллейбус с КрАЗом-бетономешалкой.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?