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Происшествия

На Крымском мосту авто влетело в отбойник: в сети показали фото и видео с места ДТП

17:15 30 августа 2019 212
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 30 августа, на Крымском мосту, по которому на днях заметили колонну российской военной техники, произошла авария.

Как сообщает Kerch. FM, иномарка въехала в барьерное ограждение.

О пострадавших не сообщается.

В соцсети появилось видео с места происшествия сегодняшнего ДТП на Крымском мосту. На ролике видно, что машина въехала в отбойник и он согнулся.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП на трассе в районе Ладыжина Винницкой области, в котором погибли два человека. Также сообщалось о ДТП в Чернигове, в котором столкнулись троллейбус с КрАЗом-бетономешалкой.

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