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Под Львовом вспыхнул масштабный пожар на предприятии: фото и видео с места ЧП
В пятницу, 30 августа, в селе Чишки Пустомытовского района загорелось производственное помещение на улице Леси Украинский, 53. Об этом сообщили во Львовском областном главке ГосЧС.
На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова.
Спасатели работают над ликвидацией огня.
Видео горящих зданий опубликовал в Facebook Игорь Зинкевич.
«Это в 400 метрах от пожара в Чишках, жар будто у костра стоишь», — подпись под роликом.
Напомним, в ночь на среду, 28 августа, в результате пожара на одном из крупнейших одесских рынков — «Северный» — сгорело около 40 торговых павильонов. А в ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар с человеческими жертвами в отеле «Токио Стар». Погибли девять человек. Владелец гостиницы Вадим Черный арестован.
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