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Происшествия

Под Львовом вспыхнул масштабный пожар на предприятии: фото и видео с места ЧП

15:36 30 августа 2019 108
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 30 августа, в селе Чишки Пустомытовского района загорелось производственное помещение на улице Леси Украинский, 53. Об этом сообщили во Львовском областном главке ГосЧС.

На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова.

Спасатели работают над ликвидацией огня.

Видео горящих зданий опубликовал в Facebook Игорь Зинкевич.

«Это в 400 метрах от пожара в Чишках, жар будто у костра стоишь», — подпись под роликом.

Напомним, в ночь на среду, 28 августа, в результате пожара на одном из крупнейших одесских рынков — «Северный» — сгорело около 40 торговых павильонов. А в ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар с человеческими жертвами в отеле «Токио Стар». Погибли девять человек. Владелец гостиницы Вадим Черный арестован.

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