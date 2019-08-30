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Украина

Готовьте зонтики: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в выходные

15:21 30 августа 2019 71
дождь
Инф. «ФАКТОВ»

В предстоящие выходные, когда август встречается с сентябрем, в Украине еще сохранится теплая и солнечная погода, обусловленная антициклоном. Однако на севере страны возможны дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

«Классический случай, когда чрезмерное высокомерие огромной системы может быть сбито одним маленьким храбрым внесистемным движением», — пишет Диденко в Facebook.

По ее словам, совершенно неожиданно на уточненных прогностических картах появился дождливый грозовой очаг в атмосфере над Житомирской, Киевской и Черниговской областями.

Пока над большей частью Украины будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, над севером (кроме Сумской области в субботу) в субботу-воскресенье вероятно пройдут дожди с грозой.

В выходные температура воздуха будет высокой: днем 31 августа и 1 сентября ожидается + 26 + 32 градуса.

В Киеве в выходные ожидается преимущественно сухая погода.

«Но именно над столицей 31 августа, а особенно 1 сентября, есть вероятность локального дождя с грозой», — уточняет Диденко.

Направление ветра будет часто меняться: с сегодняшнего юго-восточного завтра он перейдет на северный и северо-западный, а 1-го сентября на северо-восточный. Скорость небольшая, умеренная, только во время дождя могут быть порывы.

Температура воздуха в столице выходными предполагается высокой — + 28 + 30 градусов.

Напомним, в последние дни лета в Закарпатье неожиданно выпал снег.

О том, какой погода будет на следующей неделе, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Сухо и до 30 градусов: синоптики рассказа и погоде в ближайшие дни».

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