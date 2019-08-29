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Украина

Много солнца и чистого неба: синоптик рассказала о погоде в последние дни лета

14:44 29 августа 2019 33
лето
Инф. «ФАКТОВ»

В последние дни лета в Украине, по-прежнему, будет сухо и солнечно. 30 августа территорию страны накроет антициклон.

«А это значит много солнца, чистого неба, сухого воздуха и слабого или максимум умеренного ветра», — пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня будет + 25 + 29 градусов, на западе и юге местами до +32, на северо-востоке — Сумщина, Харьковщина — + 22 + 25 градусов. Ветер ожидается юго-восточный и восточный, 3−8 метров в секунду.

В Киеве в пятницу, 30 августа, ожидается сухая ясная погода. Температура воздуха ближайшей ночью + 13 + 16 градусов, завтра днем ​​около +27 градусов.

В столице и окрестностях ночью и рано утром ветер будет южным, слабым, утром и до обеда юго-восточным, немного с порывами до 8−10 м / с, дальше днем ​​юго-восточным, умеренным, вечером — ближе к восточному.

Напомним, синоптик прогнозирует дождливую погоду уже через неделю. Ранее синоптики сообщали о резком похолодании с заморозками на почве уже в конце августа.

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