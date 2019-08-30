В Украине объявлено штормовое предупреждение: какой «сюрприз» приготовила погода

Общество и люди

Несмотря на то что синоптики не обещали никаких особых катаклизмов в Украине, в пятницу, 30 августа, до конца суток в нескольких областях страны объявлено штормовое предупреждение.

«По сообщениям Укргидрометцентра, в ближайшее время и до конца суток 30 августа в западных областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15−20 м/с», — предупреждают в ГосЧС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко, прогнозировавшая жаркую погоду в ближайшие выходные, уточнила, что 31 августа и 1 сентября в Киеве существует вероятность локального дождя с грозой. Также синоптик не исключала дожди в северных регионах Украины.

Также читайте материал с прогнозами погоды на ближайшие дни на сайте «ФАКТОВ» «Сухо и до 30 градусов: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни (карты)».



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