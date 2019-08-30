Украину накроет сильная магнитная буря: как ее пережить

Здоровье и медицина

Украину накроет очень сильная магнитная буря уже на ближайших выходных. Буря продлится почти трое суток и ее пик выпадет на воскресенье 1 сентября. Такие данные сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Магнитная буря начнется в субботу, 31 августа и закончится в понедельник, 2 сентября. В воскресенье, 1 сентября, воздействие магнитных волн будет самым пагубным для здоровья жителей. Уровень этой бури, по данным специалистов, от 6 баллов и ей присвоена категория G2.

Медики предупреждают, что метеозависимые люди, а также люди, у которых наблюдаются хронические заболевания нервной, сердечно-сосудистой системы — могут почувствовать недомогание, сонливость, сильные головные боли, расстройство внимание, перепады настроения, а также усталость и раздражение.

Как писали «ФАКТЫ», чтобы чувствовать себя комфортно во время изменений в магнитной сфере, медики советуют делать зарядку, принимать контрастный душ и избегать больших физических нагрузок.

Нужно стараться как можно меньше находиться под солнечными лучами. Люди с хроническими заболеваниями должны не забывать регулярно принимать предписанные врачом медикаменты.

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