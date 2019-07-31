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Магнитные бури в августе: когда ждать и как их пережить
После мощных магнитных бурь, которые обрушились на землян в июле, в августе сильных магнитных бурь не ожидается.
При этом, в начале августа возможно возмущение магнитной сферы.
По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, два метеоудара ожидаются 5 и 6 августа, но они не достигнут уровня магнитной бури.
Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа.
Чтобы чувствовать себя комфортно во время изменений в магнитной сфере, медики советуют делать зарядку, принимать контрастный душ и избегать больших физических нагрузок. Нужно стараться как можно меньше находиться под солнечными лучами. Люди с хроническими заболеваниями должны не забывать регулярно принимать предписанные врачом медикаменты.
Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун неоднократно отмечала, что магнитные бури никак не связаны с головной болью, усталостью и повышением давления.
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