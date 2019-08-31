- 03:05 В Словакию на мотопаратрайке: на границе задержан летун-контрабандист
- 02:27 Без тормозов: победитель «Тур де Франс» напал на эксортницу в отеле
- 01:50 День рождения Лоту Гули: в Сети появилось фото с празднества
- 01:25 Любовь зла: курортный роман в Железном Порту закончился для парня потерей дорогого iPhone
- 00:50 Полмиллиона долларов за «теплое место» в «Укроборонпроме»: в Киеве задержаны «представители Зеленского»
- 00:20 Трагический случай на границе с РФ: от разрыва неустановленного предмета погиб пограничник
- 30.08 23:55 Депутат от «Европейской солидарности» попал в ДТП: что об этом известно
- 30.08 23:32 Свитолина – Ястремская: где смотреть онлайн «украинское дерби» на US Open
- 30.08 23:25 Уволят каждого третьего и создадут еще один Офис: стали известны планы Зеленского по реформированию прокуратуры
- 30.08 23:02 Зеленский нашел для Абромавичуса новую должность
- 30.08 22:44 Украину накроет сильная магнитная буря: как ее пережить
- 30.08 22:11 «Слуга народа» не смог назвать фамилию нового премьер-министра: опубликовано видео
В Словакию на мотопаратрайке: на границе задержан летун-контрабандист
В пятницу, 30 августа, сотрудниками Государственной пограничной службы задержан контрабандист, который пересек украино-словацкую границу на малом летательном аппарате (мотопаратрайке). Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что сначала пограничники во время патрулирования госграницы услышали шум двигателя. Полет неизвестного устройства также зафиксировали тепловизионные комплексы.
Не имея технических возможностей помешать движению летательного аппарата, пограничники отделения «Паладь-Комаровцы» и мобильное подразделение начали поиски места взлета и вероятных пособников подозреваемого.
Кроме того правоохранители сразу сообщили об обнаруженном аппарате соседним подразделениям и словацким коллегам из отдела пограничного контроля «Вишне-Немецкое».
По информации и ориентирам, предоставленным военнослужащими отдела «Ужгород», сотрудникам словацкой пограничной полиции удалось найти место посадки летательного аппарата и задержать управлявшего им человека.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном инциденте на границе: в сопредельной с РФ Харьковской области от разрыва неустановленного предмета погиб украинский пограничник.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..