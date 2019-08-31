Происшествия

В Словакию на мотопаратрайке: на границе задержан летун-контрабандист

В пятницу, 30 августа, сотрудниками Государственной пограничной службы задержан контрабандист, который пересек украино-словацкую границу на малом летательном аппарате (мотопаратрайке). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сначала пограничники во время патрулирования госграницы услышали шум двигателя. Полет неизвестного устройства также зафиксировали тепловизионные комплексы.

Не имея технических возможностей помешать движению летательного аппарата, пограничники отделения «Паладь-Комаровцы» и мобильное подразделение начали поиски места взлета и вероятных пособников подозреваемого.

Кроме того правоохранители сразу сообщили об обнаруженном аппарате соседним подразделениям и словацким коллегам из отдела пограничного контроля «Вишне-Немецкое».

По информации и ориентирам, предоставленным военнослужащими отдела «Ужгород», сотрудникам словацкой пограничной полиции удалось найти место посадки летательного аппарата и задержать управлявшего им человека.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном инциденте на границе: в сопредельной с РФ Харьковской области от разрыва неустановленного предмета погиб украинский пограничник.

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