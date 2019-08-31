- 08:13 Свитолина разгромила Ястремскую в «украинском дерби» на US Open
- 08:07 Боевики массированно обстреливают позиции украинских военных, у ВСУ есть потери
- 07:57 Брат звезды «Гарри Поттера» погиб от удара током во время зацепинга
- 07:27 Зеленский попал в непростую ситуацию: Кремль устроил новую провокацию с обменом
- 07:17 Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака
- 07:15 Новый скандал: Джонни Деппа и Dior обвинили в расизме из-за рекламы одеколона
- 06:55 Новый поворот в деле об убийстве Михаила Круга: жена шансонье знала вероятного убийцу
- 06:40 Субсидии по-новому: стало известно, кто рискует потерять право на выплаты с 1 октября
- 06:25 Любовь зла: курортный роман в Железном Порту закончился для парня потерей дорогого iPhone
- 05:50 Запад толкает Зеленского на встречу с Путиным: в Украине объяснили, чем это чревато
- 05:35 Любовь убивает: под Одессой женщина вонзила нож в сердце своему возлюбленному
- 04:49 Неожиданно: Брэд Питт дополнил татуировку, посвященную Анджелине Джоли
Любовь убивает: под Одессой женщина вонзила нож в сердце своему возлюбленному
В одном из сел Беляевского района Одесской области правоохранители задержали женщину, которая ранила ножом своего сожителя, к которому до этого питала страстные чувства. Об этом сообщили в областном управлении полиции.
Сообщается, что во время ссоры 35-летняя подозреваемая схватила нож и несколько раз ударила им возлюбленного в живот в сердце и в живот.
Едва живого мужчину доставили в тяжелом состоянии в больницу.
Женщине предъявили подозрение по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», любовь и страсть стали причиной материальных потерь жителя другого черноморского курорта — Железного Порта. Там местный житель, потеряв голову от красоты приезжей незнакомки, стал жертвой ее алчных устремлений: женщина положила глаз на его новенький айфон и незаметно своровала его, оставив незадачливого «любовника» без новомодного гаджета.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.