25.05 / 25.25 27.50 / 27.80
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Любовь убивает: под Одессой женщина вонзила нож в сердце своему возлюбленному

5:35 31 августа 2019 223
Женщина с ножом
Инф. «ФАКТОВ»

В одном из сел Беляевского района Одесской области правоохранители задержали женщину, которая ранила ножом своего сожителя, к которому до этого питала страстные чувства. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Сообщается, что во время ссоры 35-летняя подозреваемая схватила нож и несколько раз ударила им возлюбленного в живот в сердце и в живот.

Едва живого мужчину доставили в тяжелом состоянии в больницу.

Женщине предъявили подозрение по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», любовь и страсть стали причиной материальных потерь жителя другого черноморского курорта — Железного Порта. Там местный житель, потеряв голову от красоты приезжей незнакомки, стал жертвой ее алчных устремлений: женщина положила глаз на его новенький айфон и незаметно своровала его, оставив незадачливого «любовника» без новомодного гаджета.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер