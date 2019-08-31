Любовь убивает: под Одессой женщина вонзила нож в сердце своему возлюбленному

Происшествия

В одном из сел Беляевского района Одесской области правоохранители задержали женщину, которая ранила ножом своего сожителя, к которому до этого питала страстные чувства. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Сообщается, что во время ссоры 35-летняя подозреваемая схватила нож и несколько раз ударила им возлюбленного в живот в сердце и в живот.

Едва живого мужчину доставили в тяжелом состоянии в больницу.

Женщине предъявили подозрение по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», любовь и страсть стали причиной материальных потерь жителя другого черноморского курорта — Железного Порта. Там местный житель, потеряв голову от красоты приезжей незнакомки, стал жертвой ее алчных устремлений: женщина положила глаз на его новенький айфон и незаметно своровала его, оставив незадачливого «любовника» без новомодного гаджета.

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