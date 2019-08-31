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Печально известный убийца Роберта Кеннеди тяжело ранен в результате нападения в тюрьме в Калифорнии

11:59 31 августа 2019 138
Серхан Серхан
Инф. «ФАКТОВ»

В США 75-летнего палестинца Серхана Серхана, который отбывает пожизненное заключение за убийство брата президента США Джона Кенннеди, сенатора Роберта Кеннеди в 1968 году, вывезли на лечение после ножевых ранений.

30 августа в тюрьме в Калифорнии он получил ножевые ранения, пишет TMZ.

Раненого 75-летнего Серхана обнаружили сотрудники учреждения. Его вывезли из тюрьмы для лечения. По данным издания, сейчас он находится в стабильном состоянии. Об обстоятельствах инцидента не сообщается. Начато расследование.

Как писали «ФАКТЫ», Роберт Кеннеди, занимавший пост генерального прокурора в администрации своего старшего брата президента США Джона Кеннеди, решил баллотироваться в президенты после убийства в Далласе. Предвыборная кампания началась в 1968 году. Роберт уверенно выигрывал праймериз. Все шло к тому, что он станет официальным кандидатом в президенты от Демократической партии. 5 июня 1968 года после победы в Калифорнии и Южной Дакоте Кеннеди выступил перед своими сторонниками в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе. Затем должна была состояться пресс-конференция. Чтобы попасть на нее, Роберт должен был пройти в другой зал отеля. Он решил сократить путь и направился через кухню ресторана. Неожиданно перед ним возник 24-летний иммигрант из Палестины Серхан Серхан. Он несколько раз выстрелил в Кеннеди из револьвера. Роберта отвезли в больницу, где он скончался 6 июня от полученных ранений.

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