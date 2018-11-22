Ровно 55 лет назад убили Джона Кеннеди

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 22—28 НОЯБРЯ

23 ноября 1708 г. Русская православная церковь предала анафеме гетмана Мазепу за измену Петру I.

24 ноября 1905 г. В Севастополе началось восстание моряков во главе с лейтенантом Шмидтом.

25 ноября 1783 г. Последние британские войска покинули Нью-Йорк после завершения войны за независимость США.

26 ноября 1968 г. Сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла Конвенцию о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

27 ноября 1918 г. Родился президент Национальной Академии наук Украины, директор Института электросварки имени Е. О. Патона Борис Патон.

28 ноября 1928 г. В Одесской области была создана первая в Советском Союзе машинно-тракторная станция (МТС).



В прошлом году в США рассекретили почти три тысячи документов, касающихся убийства президента США Джона Кеннеди. Как выяснилось после публикации, документы имеют отношение не столько к убийству президента, сколько к деятельности спецслужб США в 60-е годы, в частности речь идет о попытках покушений на иностранных лидеров.

Президент США был застрелен 22 ноября 1963 года из снайперской винтовки во время поездки в Даллас. Правительственная комиссия пришла к выводу, что стрелял Ли Харви Освальд. Менее чем через полтора часа он был арестован в кинотеатре. Ему предъявили обвинение в убийстве полицейского, который остановил его на улице. Когда патрульный подошел к Ли Харви, Освальд выхватил револьвер и пять раз выстрелил в стража порядка. На следующий день Освальду выдвинули обвинение в убийстве президента, а утром 24 ноября его застрелил при выходе из полицейского участка владелец ночного клуба Джек Руби.



* Убийство президента произошло при огромном скоплении народа

Как следует из опубликованных документов, ФБР вело наблюдение за Освальдом. За два месяца до преступления он отправился в шестидневную поездку в Мехико, где встретился с кубинскими и советскими агентами. В частности, общался с советским консулом Валерием Костиковым, который, по данным американской разведки, был сотрудником КГБ. ФБР всерьез отрабатывало версию причастности к громкому преступлению советских спецслужб, и это неудивительно, ведь убийца Кеннеди два с половиной года прожил в СССР.

Освальд уехал из США, чтобы учиться в Европе. По европейской студенческой визе в сентябре 1959 года он отправился в Англию, а оттуда — в Хельсинки, где и получил советскую визу. Во время беседы в советских «органах» 20-летний Освальд заявил, что является убежденным марксистом и фанатом всего советского. Когда попытка Ли Харви поступить в Московский государственный университет не удалась, он в гостиничном номере вскрыл себе вены. Освальда отправили в психиатрическую больницу, а затем — в Белоруссию, где он поступил на работу слесарем на Минском радиозаводе. Кстати, наставником Освальда был молодой инженер и будущий президент независимой Белоруссии Станислав Шушкевич. Ему поручили учить Освальда русскому языку. По словам Шушкевича, Освальд производил впечатление уравновешенного, педантичного и аккуратного человека.

Познакомившись в 1960 году на танцах в минском Доме профсоюзов с девушкой по имени Марина, Ли Харви женился на ней. Все время пребывания в СССР он вел дневник и, судя по записям, вскоре разочаровался в советском образе жизни. «Я начинаю пересматривать свое желание остаться. Работа серая, деньги негде тратить, нет ночных клубов и боулинга, мест отдыха, кроме профсоюзных танцев», — писал Ли Харви. В 1962 году Освальд вместе с женой и дочерью покинул СССР.

Официально Освальд считается единственным виновным в убийстве Джона Кеннеди, действовавшим в одиночку. Хотя 60 процентов американцев до сих пор уверены: президент пал жертвой таинственных заговорщиков, а не Освальда. По количеству версий смерть 35-го президента США не имеет себе равных.

Многие американцы считают, что Кеннеди убила мафия. Ведь президент при помощи своего брата, генпрокурора Роберта Кеннеди, объявил организованной преступности США войну. Мафиози убили президента и подставили Ли Харви Освальда. Распространена также версия, согласно которой Кеннеди устранило ЦРУ. Президент якобы намеревался закончить войну во Вьетнаме и помириться с коммунистической Кубой и Советским Союзом. Все это должно было проходить на фоне потери доверия президента к шпионам и, что самое главное, сокращения финансирования их ведомства. Существует также мнение, что президент был убит ЦРУ с целью помешать ему обнародовать информацию о пришельцах из космоса. За десять дней до смерти Кеннеди написал директору ЦРУ письмо с просьбой показать ему сверхсекретные документы о НЛО. Президент высказывал пожелание сотрудничать с СССР в исследовании космоса.

Есть немало и тех, кто обвиняет в организации убийства Джона Кеннеди вице-президента Линдона Джонсона. По этой версии выходит, что в заговоре, во главе которого стоял вице-президент США, участвовали наиболее радикально настроенные группировки в ЦРУ, мафия, кубинские эмигранты и даже недовольные Кеннеди сотрудники его администрации. Главным мотивом Джонсона было ни для кого не являвшееся тайной намерение Кеннеди сменить на президентских выборах 1964 года вице-президента. Он был крайне низкого мнения о своем заместителе. Джонсоном двигала не только жажда власти — пост вице-президента и тем более президента охранял его от обвинений в коррупции. «Если бы Кеннеди не убили в тот день, — призналась незадолго до своей смерти любовница Линдона Мадлен Браун, — то Джонсон отправился бы в тюрьму».

Одна из самых экстравагантных версий — участие в заговоре инопланетян. Якобы они убили Кеннеди, чтобы поддерживаемая им космическая программа не привела к обнаружению инопланетного вторжения на Землю.

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