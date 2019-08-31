Происшествия

В сети назвали имя морпеха, погибшего на Донбассе 30 августа (фото)

Погибшего 30 августа морпеха Сергея Савинова похоронят 1 сентября в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр адмирала Михаила Белинского.

«Николаевщина, приди, почти память погибшего морпеха Сергея Савинова. Прощание с воином состоится в воскресенье, 1 сентября, в 13:00 в поселке Марьевка, Баштанского района, по адресу: улица Полевая, 23», — отмечается в сообщении бригады в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», младший сержант Сергей Савинов погиб 30 августа во время обстрела со стороны российско-оккупационных войск вблизи населенного пункта Водяное. У погибшего бойца осталась мать.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе около 20 раз нарушали режим прекращения огня.

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