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Боевики массированно обстреливают позиции украинских военных, у ВСУ есть потери
Вооруженные формирования Российской Федерации 30 августа 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил.
«30 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один — получил ранения.
«С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня», — говорится в сообщении штаба ООС.
Как писали «ФАКТЫ», 29 августа в селе Барсуки Лановецкого района Тернопольской области состоялись похороны военнослужащего 35-й бригады морской пехоты ВСУ Виталия Собко, погибшего 25 августа на Донбассе в районе операции Объединенных сил.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!