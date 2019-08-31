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Происшествия

Боевики массированно обстреливают позиции украинских военных, у ВСУ есть потери

8:07 31 августа 2019 191
Погиб боец
Инф. «ФАКТОВ»

Вооруженные формирования Российской Федерации 30 августа 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил.

«30 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один — получил ранения.

«С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня», — говорится в сообщении штаба ООС.

Как писали «ФАКТЫ», 29 августа в селе Барсуки Лановецкого района Тернопольской области состоялись похороны военнослужащего 35-й бригады морской пехоты ВСУ Виталия Собко, погибшего 25 августа на Донбассе в районе операции Объединенных сил.

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