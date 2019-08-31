1 сентября 2019: поздравления с Днем знаний и красивые открытки

Общество и люди

День знаний — это отличный повод поздравить школьников, учителей и родителей с праздником. А «Факты» собрали для вас лучшие поздравления и открытки, которые помогут поздравить всех, даже если вы не смогли быть на торжественной линейке в школе.

Поздравления с 1 сентября для школьников

Побольше открытий,

Чудесных событий,

Терпенья, уменья,

На все настроения.

Чтоб все получалось,

Мечты чтоб сбывались.

И без испытаний

Учиться. С Днем знаний!

***

Снова осень наступила,

В школах зазвенел звонок —

Он с Днем знаний поздравляет,

Приглашает на урок.

Все ребята повзрослели,

Набрались за лето сил,

Мы хотим, чтоб год учебный

Только радость приносил!

Поздравления с 1 сентября для учителей

Вы к свету знаний вновь ведете

Больших и маленьких ребят.

Работе душу отдаете,

За что вас все благодарят!

Желаем легкого начала

И радостных учебных дней,

Чтоб всё с успехом исполнялось,

Жизнь становилась всё светлей.

***

Учитель, с праздником! С Днем знаний!

В денек осенний сентября

Так хочется мне Вас поздравить,

Ведь класс и Вы — одна семья.

Пускай учебный год начнется,

Пусть только радость он несет,

А Ваше сердце не сдается —

Ликует, празднует, поет!

Поздравления с 1 сентября для родителей

Впереди учебный год,

Снова много Вас так ждёт.

И домашние работы,

Плюс обычные заботы.

Деньги сдать на то и это,

Из семейного бюджета.

Успеваемость следить,

На собрание сходить.

Провести беседу дома,

Как всё это Вам знакомо.

Вы держитесь, вы крепитесь,

Валерьянкой запаситесь.

Вас с днем знаний поздравляем,

И на учебный год желаем,

Вам терпения и сил,

Ведь сентябрь наступил.

Также предлагаем послушать песни украинских звезд про школу.

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