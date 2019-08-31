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Общество и люди

1 сентября 2019: поздравления с Днем знаний и красивые открытки

19:42 31 августа 2019 54
День знаний
Инф. «ФАКТОВ»

День знаний — это отличный повод поздравить школьников, учителей и родителей с праздником. А «Факты» собрали для вас лучшие поздравления и открытки, которые помогут поздравить всех, даже если вы не смогли быть на торжественной линейке в школе.

День знаний

Поздравления с 1 сентября для школьников

Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроения.

Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!

День знаний

***
Снова осень наступила,
В школах зазвенел звонок —
Он с Днем знаний поздравляет,
Приглашает на урок.

Все ребята повзрослели,
Набрались за лето сил,
Мы хотим, чтоб год учебный
Только радость приносил!

День знаний

Поздравления с 1 сентября для учителей

Вы к свету знаний вновь ведете
Больших и маленьких ребят.
Работе душу отдаете,
За что вас все благодарят!

Желаем легкого начала
И радостных учебных дней,
Чтоб всё с успехом исполнялось,
Жизнь становилась всё светлей.

День знаний

***
Учитель, с праздником! С Днем знаний!
В денек осенний сентября
Так хочется мне Вас поздравить,
Ведь класс и Вы — одна семья.

Пускай учебный год начнется,
Пусть только радость он несет,
А Ваше сердце не сдается —
Ликует, празднует, поет!

День знаний

Поздравления с 1 сентября для родителей

Впереди учебный год,
Снова много Вас так ждёт.
И домашние работы,
Плюс обычные заботы.

Деньги сдать на то и это,
Из семейного бюджета.
Успеваемость следить,
На собрание сходить.

Провести беседу дома,
Как всё это Вам знакомо.
Вы держитесь, вы крепитесь,
Валерьянкой запаситесь.

Вас с днем знаний поздравляем,
И на учебный год желаем,
Вам терпения и сил,
Ведь сентябрь наступил.

День знаний

День знаний

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