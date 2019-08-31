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1 сентября 2019: поздравления с Днем знаний и красивые открытки
День знаний — это отличный повод поздравить школьников, учителей и родителей с праздником. А «Факты» собрали для вас лучшие поздравления и открытки, которые помогут поздравить всех, даже если вы не смогли быть на торжественной линейке в школе.
Поздравления с 1 сентября для школьников
Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроения.
Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!
***
Снова осень наступила,
В школах зазвенел звонок —
Он с Днем знаний поздравляет,
Приглашает на урок.
Все ребята повзрослели,
Набрались за лето сил,
Мы хотим, чтоб год учебный
Только радость приносил!
Поздравления с 1 сентября для учителей
Вы к свету знаний вновь ведете
Больших и маленьких ребят.
Работе душу отдаете,
За что вас все благодарят!
Желаем легкого начала
И радостных учебных дней,
Чтоб всё с успехом исполнялось,
Жизнь становилась всё светлей.
***
Учитель, с праздником! С Днем знаний!
В денек осенний сентября
Так хочется мне Вас поздравить,
Ведь класс и Вы — одна семья.
Пускай учебный год начнется,
Пусть только радость он несет,
А Ваше сердце не сдается —
Ликует, празднует, поет!
Поздравления с 1 сентября для родителей
Впереди учебный год,
Снова много Вас так ждёт.
И домашние работы,
Плюс обычные заботы.
Деньги сдать на то и это,
Из семейного бюджета.
Успеваемость следить,
На собрание сходить.
Провести беседу дома,
Как всё это Вам знакомо.
Вы держитесь, вы крепитесь,
Валерьянкой запаситесь.
Вас с днем знаний поздравляем,
И на учебный год желаем,
Вам терпения и сил,
Ведь сентябрь наступил.
Также предлагаем послушать песни украинских звезд про школу.
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