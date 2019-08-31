1 сентября 2019: ТОП-5 песен украинских звезд про школу

Шоу-бизнес

1 сентября, — прекрасный повод послушать красивую музыку или даже устроить школьную дискотеку, после линейки ко Дню знаний.

А «Факты» предлагают вам подборку песен украинских звезд, которые напомнят каждому, за что люди любят (или наоборот) школьные годы.

DZIDZIO feat HighUp5 — Мучениці

Веселая песня о сложной жизни подростков, первой любви и уроках.

ТІК — Вчителька

Трогательная история о любви и школе.

Тина Кароль — Дитинство не втрачай

Песня не о школьных днях, но о более важном — детстве, которое летит так быстро.

Pianoбой — Підручник

Еще одна песня о любви и школе.

Pianoбой — Все Що Тебе Не Вбиває

И еще одна прекрасная песня Pianoбой, которая точно заставить задуматься о многом.

Анна Тринчер- #Школа

И дополнительно — песня, которая точно понравится всем школьникам.

Ранее «Факты» публиковали идеи школьных причесок.

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