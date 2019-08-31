- 18:39 Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя за три чемпионских пояса
- 18:34 Боевики запросили перемирие возле Зайцево и сразу же обстреляли украинских военных
- 18:25 Члены британской королевской семьи посетили свадьбу своей любимой певицы
- 18:09 В Киеве вынесли приговор работнику «Укроборонпрома», шпионившему в пользу России
- 17:46 Утонул лучший друг Арнольда Шварценеггера – бывший "Мистер Олимпия"
- 17:44 В Киеве в строящемся доме произошел масштабный пожар
- 17:38 1 сентября 2019: ТОП-5 песен украинских звезд про школу
- 17:38 В Киевском торговом центре "накрыли" крупное подпольное казино, работавшее под "крышей" правоохранителей
- 16:57 Две компании повздорили в киевском кафе и пустили в ход оружие: есть раненые
- 16:47 Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака
- 16:43 Где смотреть онлайн «Заря» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 6-го тура чемпионата Украины
- 16:30 В Черкасской области налетчики ранили работника АЗС и похитили 25 тысяч гривен
1 сентября 2019: ТОП-5 песен украинских звезд про школу
1 сентября, — прекрасный повод послушать красивую музыку или даже устроить школьную дискотеку, после линейки ко Дню знаний.
А «Факты» предлагают вам подборку песен украинских звезд, которые напомнят каждому, за что люди любят (или наоборот) школьные годы.
DZIDZIO feat HighUp5 — Мучениці
Веселая песня о сложной жизни подростков, первой любви и уроках.
ТІК — Вчителька
Трогательная история о любви и школе.
Тина Кароль — Дитинство не втрачай
Песня не о школьных днях, но о более важном — детстве, которое летит так быстро.
Pianoбой — Підручник
Еще одна песня о любви и школе.
Pianoбой — Все Що Тебе Не Вбиває
И еще одна прекрасная песня Pianoбой, которая точно заставить задуматься о многом.
Анна Тринчер- #Школа
И дополнительно — песня, которая точно понравится всем школьникам.
Ранее «Факты» публиковали идеи школьных причесок.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.