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Шоу-бизнес

В первый класс: разведенные Узелковы отвели детей в школу (фото)

15:05 1 сентября 2019 196
Узелковы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вячеслав и Марина Узелковы, которые почти год назад развелись, отвели детей в школу.

Бывшие супруги поделились в соцсетях фото с детьми и учительницей.

«Люблю свою семью», — подписал фото Узелков, отметив, что младшая дочь Оливия пошла в первый класс.

Узелковы

Больше фото опубликовала Марина Боржемская (Узелкова). На торжественную линейку Марине помогла собирать детей в школу ее мама, которую мы видим на фото. Кстати, учиться Оливия будет в Виннице.

Узелковы

Тренер также оставила трогательные слова для дочери-первоклассницы.

«Моя милая и родная девочка, вот и настал этот день, 1 сентября. Хочу чтобы для тебя школа, была в радость и удовольствие. Это новый увлекательный этап в жизни. Уверена — ты справишься. А знаешь, почему? Потому что у тебя есть характер, стремление, сила, желание и надёжная опора — семья. Я всегда буду рядом», — написала Марина.

Узелковы

Напомним, несколько дней назад Вячеслав Узелков сообщил, что его госпитализировали. Он также опубликовал фото и локацию — онкоцентр. О своей болезни спортсмен так и не рассказал.

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