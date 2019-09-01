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В первый класс: разведенные Узелковы отвели детей в школу (фото)
Вячеслав и Марина Узелковы, которые почти год назад развелись, отвели детей в школу.
Бывшие супруги поделились в соцсетях фото с детьми и учительницей.
«Люблю свою семью», — подписал фото Узелков, отметив, что младшая дочь Оливия пошла в первый класс.
Больше фото опубликовала Марина Боржемская (Узелкова). На торжественную линейку Марине помогла собирать детей в школу ее мама, которую мы видим на фото. Кстати, учиться Оливия будет в Виннице.
Тренер также оставила трогательные слова для дочери-первоклассницы.
«Моя милая и родная девочка, вот и настал этот день, 1 сентября. Хочу чтобы для тебя школа, была в радость и удовольствие. Это новый увлекательный этап в жизни. Уверена — ты справишься. А знаешь, почему? Потому что у тебя есть характер, стремление, сила, желание и надёжная опора — семья. Я всегда буду рядом», — написала Марина.
Напомним, несколько дней назад Вячеслав Узелков сообщил, что его госпитализировали. Он также опубликовал фото и локацию — онкоцентр. О своей болезни спортсмен так и не рассказал.
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