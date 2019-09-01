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Украина

Порошенко принял участие в литургии по случаю 50-летия освящения собора Святой Софии в Риме

16:15 1 сентября 2019 74
Петр Порошенко в Риме
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Пятый президент Украины Петр Порошенко находится в Риме, где посетил Архиерейскую литургию по случаю 50-летия освящения собора Святой Софии. На видео, выложенном в Facebook, лидер «Европейской солидарности» напомнил, что Церковь играла и играет важную роль для победы Украины.

«И дело не только в духовности. Это также отражение агрессии русского мира, поскольку украинская церковь опирается на украинские корни, развивает украинскую традицию и усиливает нашу способность сопротивляться враждебным влияниям и пропаганде», — объснил Порошенко.

По словам политика, в Риме он находится вместе с верующими Украинской греко-католической церкви.

Напомним, ранее в комментарии телеканалу «Украина» Порошенко заявил, что государство-агрессор не отказалось от идеи заставить Украину отменить реформы и нивелировать все завоевания последних пяти лет. Для Украины же, выразил мнение пятый президент, нет иной формулы независимости, чем армия, язык и вера.

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